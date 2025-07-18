Нова система має теоретично пришвидшити проходження прикордонного контролю.

Рада ЄС ухвалила закон, який дозволить поступово, протягом шести місяців, запустити нову цифрову систему управління в'їздом/виїздом на кордонах (EES). Про це повідомляється на офіційному сайті Євроради.

Нова система буде реєструвати в цифровому вигляді інформацію про в'їзди та виїзди, паспортні дані, відбитки пальців та зображення обличчя громадян країн, що не є членами ЄС (а отже стосуватиметься це і українців), які подорожують з метою короткострокового перебування в Європі.

"Надійний захист наших зовнішніх кордонів є життєво важливим для Європейського Союзу. Нова система в'їзду-виїзду допоможе нам гарантувати, що громадяни країн, які не є членами ЄС, подорожуючи до Європи, дотримуються наших правил. Це зробить наші кордони безпечнішими, а прикордонний контроль – ефективнішим", – прокоментував рішення Ради міністр з питань імміграції та інтеграції Данії Кааре Дибвад Бек.

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Передбачається, що розгортання системи триватиме 180 днів, але країни-члени мають право використовувати її раніше. Система почне працювати поступово з дати, яка буде визначена Єврокомісією.

До кінця перехідного періоду країни-члени також продовжуватимуть вручну проставляти штампи в паспортах.

При цьому держави-члени можуть повністю або частково призупинити роботу над розгортанням системи на певних пунктах перетину кордону у виняткових випадках (наприклад, коли інтенсивність руху призведе до дуже великого часу очікування).

Подорожі до ЄС по-новому

Система EES мала запрацювати 10 листопада 2024 року та автоматично перевіряти всіх, хто в'їжджає на територію ЄС, але запуск довелося відкласти – у Німеччині, Франції та Фінляндії пункти пропуску не встигли підготуватися до нової системи. Передбачався такий механізм перевірки: кожен мандрівник мав би підійти до спеціальної "будки" самообслуговування і просканувати біометричний паспорт.

Після запуску нової системи в’їзду-виїзду у планах ЄС – запровадити плату за дозвіл на в’їзд до блоку для безвізових країн, яка становитиме 7 євро. Строк дії дозволу на в’їзд становить три роки. Заявники молодше 18 або старше 70 років звільняються від цієї плати.

9 липня 2025 року Європарламент схвалив розгортання нової системи в'їзду та виїзду на європейських кордонах.

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