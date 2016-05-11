У Львові майбутнє пам’ятника радянському поетові Тудору обговорять з містянами

Львівська міськрада спільно з експертами та громадянами планує вирішити ситуацію навколо пам’ятника радянському поетові Степану Тудору, який невідомі намагалися знести 9 травня. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

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"Оскільки пам’ятник Степану Тудору не підпадає під закон про декомунізацію та враховуючи ситуацію, що склалась навколо цього пам’ятника, прийнято рішення опрацювати питання з експертами та громадою, аби в легітимний і цивілізований спосіб його вирішити. Відтак, буде створена робоча група, в яку ми запросимо експертів, депутатів міської ради та представників громадських організацій. Буде максимально врахована думка громади міста. На офіційному порталі Львівської міської ради стартує опитування, участь у якому може взяти кожен. Також ми звернулись з проханням надати свої експертні оцінки щодо подальшої долі пам’ятника до Інституту архітектури НУ "Львівська політехніка", до історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка та до гуманітарного факультету УКУ. Також Галицькою районною адміністрацією заплановано цього року провести капітальний ремонт пл. Євгена Маланюка. Зараз розробляється відповідний проект. Важливо, прийняти правильне і виважене рішення щодо облаштування цього громадського простору в центрі міста", - зазначив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

Окрім того, питання буде також розглядатись на містобудівній раді та науково-консультаційній раді, що діє при управлінні охорони історичного середовища.

Як повідомлялось, у Львові 9 травня двоє співробітників поліції отримали тілесні ушкодження під час охорони порядку на площі Маланюка, де близько 40 осіб у балаклавах намагалися самовільно демонтувати пам'ятник радянському поету Степану Тудору.