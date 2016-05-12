В Україні відкрили справу проти російських пранкерів, які відправили "листа Порошенка" Савченко (документ)

14:52, 12 травня 2016
Суспільство
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Проти пранкерів Вована і Лексуса, які написали лист Савченко від імені президента Петра Порошенка, в Україні розпочато кримінальне провадження.

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Про це у своєму Twitter написав адвокат української льотчиці Марк Фейгін, опублікувавши відповідний документ.

Зазначається, що попередня правова кваліфікація правопорушення - за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення посвідчення або іншого документа).

Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про те, що Надія Савченко, яка незаконно утримується в російському СІЗО, припинила сухе голодування після того, як її про це в листі попросив президент Петро Порошенко. Пізніше в адміністрації глави держави заявили, що лист, який їй нібито відправив Порошенко, є фейком.

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Після цього російські пранкери Лексус та Вован зізналися, що самостійно написали документ і передали його одному із захисників Савченко - Фейгіну. Пранкери пояснили, що, в першу чергу, переслідували "гуманні цілі".

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