В Україні відкрили справу проти російських пранкерів, які відправили "листа Порошенка" Савченко (документ)
Проти пранкерів Вована і Лексуса, які написали лист Савченко від імені президента Петра Порошенка, в Україні розпочато кримінальне провадження.
Про це у своєму Twitter написав адвокат української льотчиці Марк Фейгін, опублікувавши відповідний документ.
Зазначається, що попередня правова кваліфікація правопорушення - за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення посвідчення або іншого документа).
Це привіт пранкерам, сурковским шісткам з НТВ. Я обіцяв, що припиню вашу злочинну діяльність? Я це зроблю pic.twitter.com/iXJnmuPVc7— Mark Feygin (@mark_feygin) May 12, 2016
Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про те, що Надія Савченко, яка незаконно утримується в російському СІЗО, припинила сухе голодування після того, як її про це в листі попросив президент Петро Порошенко. Пізніше в адміністрації глави держави заявили, що лист, який їй нібито відправив Порошенко, є фейком.
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Після цього російські пранкери Лексус та Вован зізналися, що самостійно написали документ і передали його одному із захисників Савченко - Фейгіну. Пранкери пояснили, що, в першу чергу, переслідували "гуманні цілі".