На Волині звільнився чиновник мерії, сини якого присягнули на вірність окупантам в Криму

Як повідомив кореспонденту УНІАН міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк, сьогодні, 12 травня, до нього із вимогою звільнити Здіховського із посади начальника управління звернулися члени громадської організації учасників АТО. Саганюк повідомив їм, що заява про звільнення посадовця була підписана ще напередодні, 11 травня.

За його словами, Здіховський звернувся із проханням звільнити його за станом здоров'я та сімейними обставинами. Заяву Саганюк одразу задовольнив.

Як повідомили 11 травня ЗМІ Володимира-Волинського, Здіховський провів прес-конференцію для місцевих журналістів, під час якої прокоментував інформацію, поширену в Інтернет-мережі депутатом Волинської облради Костянтином Зінкевичем, що двоє синів посадовця навесні 2014 року в Криму присягнули на «вірність Путіну».

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Зокрема, Здіховський сказав, що сам був свідком тих подій на півострові і в подібну ситуацію потрапили сотні родин. Він повідомив, що в частині, в якій служили його сини, до 19 березня 2014 року висів український прапор, потім його опустили.

«Вони чекали що держава згадає про них, що буде організовано спеціальний коридор для виїзду на Україну, транспорт. Але цього ніхто не зробив. Тодішня влада вирішувала свої нагальні питання. Від них просто відмовилися. Оголосили зрадниками», - зазначив Здіховський.

За його словами, потім військовим запропонували неприйнятні умови, тож його сини вирішили не залишати сім'ї та нажите майно.

Водночас Здіховський запевнив, що любить свою державу Україну, але й любить своїх синів, від яких не відмовиться.