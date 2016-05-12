В Одесі 18 травня пройде фестиваль фортепіанної музики Odessa PianoFest
В Одесі 18 травня відбудеться перший фестиваль фортепіанної музики Odessa PianoFest, присвячений пам'яті відомого джазмена Юрія Кузнєцова.
Як повідомили УНІАН в оргкомітеті фестивалю, він відбудеться в Одеському національному академічному театрі опери та балету.
"Перший Odessa PianoFest - задум талановитого музиканта Юрія Кузнєцова, який, на превеликий жаль, стане реальністю вже без нього", - зазначили в оргкомітеті.
У ньому уточнили, що Кузнєцов, життя якого трагічно обірвалося 2 травня, є автором ідеї фестивалю. За задумом джазмена, у фестивалі візьмуть участь не тільки відомі, але поки ще маловідомі класичні та джазові піаністи різних шкіл і напрямів.
"Юрій Кузнєцов хотів представити публіці всю палітру талантів Одеси. Він думав, що встигне виступити сам. Не встиг. Як тільки афіші з його ім'ям вийшли в тираж, маестро не стало", - зазначили організатори.
Читайте такожТип мислення впливає на вибір музики - вчені
На першому фестивалі виступлять відомі музиканти, серед яких - Борис Блох, Сергій Терентьєв, Андрій Показ, Олексій Пєтухов, а також юні дарування - Поліна Антоненко, Ілля Кауфман, Валерія Солодарь, Марія Миндак.
"Класична, імпровізаційна, джазова та авторська музика", - пояснили в оргкомітеті.
Як повідомляв УНІАН, знаменитий джазмен Юрій Кузнєцов помер в Одесі в ніч на 2 травня.