Помер відомий український джазовий музикант Юрій Кузнєцов

Як повідомили УНІАН у Всесвітньому клубі одеситів, Кузнєцов помер у результаті онкологічного захворювання у ніч на 2 травня.

"Пішов з життя Юрій Кузнєцов, музикант, люблячий чоловік і батько, одесит. У нього була тяжка хвороба, з якою він боровся як міг, але не зміг перемогти, незважаючи на всі зусилля лікарів і близьких. До останнього дня він випромінював оптимізм, вірив у краще і не переставав працювати і боротися. Боротися за себе, за коханих, за місто і країну", - повідомили у клубі.

Музикант переніс кілька складних операцій, в тому числі за кордоном.

Довідка УНІАН. Юрій Кузнєцов народився 11 липня 1953 року в Одесі. Український джазовий піаніст, віртуозний імпровізатор-мультиінструменталіст, композитор і педагог, засновник і арт-директор міжнародного джазового фестивалю "Джаз-карнавал в Одесі" ("Odessa Jazz Fest"), президент "Клубу високої музики", заслужений діяч мистецтв України.

Виконував твори у спектрі від класичного до експериментального і авангардного джазу, володар спеціального призу Пола Маккартні на міжнародному конкурсі Yesterday в Естонії.

Один із засновників естрадно-джазового відділення Одеського музичного училища ім. Костянтина Данькевича. Він автор музики до багатьох театральних вистав, брав активну участь в озвучуванні світових шедеврів німого кіно: Олександра Довженка "Арсенал", Георгія Тасіна "Нічний візник" тощо.

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