У Росії розблокували сайт "Крим.Реалії"

"Вони вчора виконали наші вимоги і видалили протиправний матеріал. Заблокувати сайт ми можемо тільки на вимогу генпрокурора та його заступника, поки прохань не було", —прес-секретар відомства Вадим Ампелонський, повідомляє РИА Новости.

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Нагадаємо, 12 травня сайт проекту "Крим.Реалії", який є філією українського підрозділу "Радіо Свобода", почали блокувати в Росії.

"Крим.Реалії" — проект "Радіо Свобода", він розпочав роботу в березні 2014 року. Редакція розташована в Києві.