"Не спровокували": Джамала розповіла про дзвінок пранкерів з РФ, які представилися помічниками Порошенка

Про це вона заявила в інтерв'ю DW.

"Смішно, що ті, хто телефонував, не змогли мене спровокувати - немає чого чекати, ніякого підтексту. Більше, ніж Ви думаєте. Тому що це не лише про кримських татар, це про біль у цьому світі. Це про Голокост, про геноцид, репресії. І відкриттям фестивалю Євробачення, фестивалю, як говорить мій дідусь - легковажної пісні, був перформанс від "The Grey People"("Сірі люди"), які показали, як Швеція приймала біженців. Тому "більше, ніж ви думаєте" - це не про 1944 рік, це адресовано усім людям, які думають про себе як про маленьких царів, що можуть керувати долями інших – вирішувати, як їм жити і позбавляти їх життя", - заявила співачка.

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За словами Джамали, їй неважливо, яке місце вона посяде на конкурсі.

"Тому що сталось те, чого мені хотілося - розповісти цю історію на своєму невеличкому музичному рівні, звернутися до людей", - зазначила співачка.

Напередодні, представившись помічниками президента Петра Порошенка, російські пранкери Вована і Лексус поцікавилися у Джамали, про що насправді текст її пісні "1944", в якій співається про депортацію кримських татар під час сталінських репресій.