Stratfor оприлюднило супутникове фото "Бука", з якого могли збити MH17

Знімок, зроблений комерційним супутником приблизно за п’ять годин до збиття того дня над Донбасом «Боїнга» «Малайзійських авіаліній», виявили партнери агентства з компанії AllSource Analysis, передає Радіо Свобода.

Агентство звертає увагу, що нова знахідка добре вкладається в наявний масив даних про пересування цього «Бука» від російського кордону до Донецька і далі до міста Сніжного на окупованих територіях, звідки, за даними розслідування, була запущена ракета «Бука», що збила літак.

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В агентстві зауважили, що знімок, який воно оприлюднило, сам по собі не доводить, що літак збили саме з цього «Бука», але він далі підтверджує загальний перебіг подій, встановлений завдяки колективному аналізові відкритої інформації.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у мережі з'явилося відео, яке через майже два роки після трагічної авіакатастрофи малайзійського MH17 "усуває всі сумніви у провині Росії в цій трагедії, що могли залишитись".