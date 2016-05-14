У Стокгольмі проходить фінал "Євробачення-2016" (подію завершено)

Всього у фіналі виступлять представники 26 країн - по 10 відібраних з кожного півфіналу, Швеція як переможець минулорічного конкурсу і країни "великої п'ятірки", які є основними його спонсорами.

Представниця України Джамала виступить з піснею "1944" під №21.

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Очікується, що після учасників конкурсу на сцені "Євробачення" виступить також американський поп-виконавець Джастін Тімберлейк.

Нагадаємо, за оцінкою букмекерів, найбільші шанси на перемогу в цьому році має представник Росії Сергій Лазарєв. Джамалі при цьому вони також віддають місце в першій 5-ці.