У Стокгольмі проходить фінал "Євробачення-2016" (подію завершено)
21:45, 14 травня 2016Суспільство
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У столиці Швеції ввечері в суботу проходить фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2016".
В Швеції проходить фінал "Євробачення" / Youtube/Eurovision Song Contest
Всього у фіналі виступлять представники 26 країн - по 10 відібраних з кожного півфіналу, Швеція як переможець минулорічного конкурсу і країни "великої п'ятірки", які є основними його спонсорами.
Представниця України Джамала виступить з піснею "1944" під №21.
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Очікується, що після учасників конкурсу на сцені "Євробачення" виступить також американський поп-виконавець Джастін Тімберлейк.
Нагадаємо, за оцінкою букмекерів, найбільші шанси на перемогу в цьому році має представник Росії Сергій Лазарєв. Джамалі при цьому вони також віддають місце в першій 5-ці.
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