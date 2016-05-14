Фінал "Євробачення-2016": Букмекери визначили оновлену десятку лідерів (відео)

У десятці лідерів спостерігаються деякі зміни, згідно з даними букмекерів.

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Так, представниця України Джамала піднялася з 4 на 3 місце. Фаворитом як і раніше залишається представник Росії Сергій Лазарєв.

На другому місці представниця Австралії Демі Їм.

Напередодні фіналу Джамала опиняється на третьому місці

Однакові коефіцієнти на перемогу у представниці Вірменії Іветти Мукучян і представника Швеції Франса. Їм віддають четверте місце.

Представник Франції Амір Хаддад, котрому ще вчора прогнозували 3 місце, опустився на 3 позицію.

Джастс з Латвії букмекери віддають шосте місце.

Представниця Сербії Санья Вучич - на сьомому місці.

Представник Нідерландів увірвався на восьме місце лідерської десятки.

Представниця Мальти Іра Лоско зберігає свою позицію в десятці лідерів, опинившись на дев'ятому місці.

Замикає десятку лідерів італійка Франческа Мік'єлін.

Як відомо, початок фіналу, сьогодні, 14 травня, о 22:00 за київським часом.