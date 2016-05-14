Фінал "Євробачення-2016": Букмекери визначили оновлену десятку лідерів (відео)
Букмекерська контора William Hill оприлюднила свіжі ставки на фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2016", який сьогодні відбудеться у Стокгольмі. Джамала піднялась з 4 на 3 позицію.
У десятці лідерів спостерігаються деякі зміни, згідно з даними букмекерів.
Читайте такожДжамалу нагородили за рядок з пісні "1944" (відео)
Так, представниця України Джамала піднялася з 4 на 3 місце. Фаворитом як і раніше залишається представник Росії Сергій Лазарєв.
На другому місці представниця Австралії Демі Їм.
Напередодні фіналу Джамала опиняється на третьому місці
Однакові коефіцієнти на перемогу у представниці Вірменії Іветти Мукучян і представника Швеції Франса. Їм віддають четверте місце.
Представник Франції Амір Хаддад, котрому ще вчора прогнозували 3 місце, опустився на 3 позицію.
Джастс з Латвії букмекери віддають шосте місце.
Представниця Сербії Санья Вучич - на сьомому місці.
Представник Нідерландів увірвався на восьме місце лідерської десятки.
Представниця Мальти Іра Лоско зберігає свою позицію в десятці лідерів, опинившись на дев'ятому місці.
Замикає десятку лідерів італійка Франческа Мік'єлін.
Як відомо, початок фіналу, сьогодні, 14 травня, о 22:00 за київським часом.