На Донеччині та в Криму не було мітингів Євромайдану - схвалений Міносвіти підручник історії
19:00, 14 травня 2016Суспільство
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Лише у Донецькій області та в Криму не проходили мітинги на підтримку Євромайдану в Києві, йдеться в українському підручнику історії.
Один з мітингів, якого "не було" / novosti.dn.ua
Про це повідомляють "Новости Донбасса".
Як йдеться в підручнику, фото якого опублікував у Facebook чоловік на ім'я Костянтин Філоненко, "у всіх областях, окрім Донецької і Криму, проходили мітинги на підтримку Євромайдану".
За словами чоловіка, його дочка складає ЗНО, і "навіть тестове питання таке є".
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В підручнику зазначається, що його було схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з історії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки в червні 2015 року.
Як відомо, насправді акції на підтримку Євромайдану відбувалися і на Донеччині, і в Криму.
novosti.dn.ua
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