На Донеччині та в Криму не було мітингів Євромайдану - схвалений Міносвіти підручник історії

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

Як йдеться в підручнику, фото якого опублікував у Facebook чоловік на ім'я Костянтин Філоненко, "у всіх областях, окрім Донецької і Криму, проходили мітинги на підтримку Євромайдану".

За словами чоловіка, його дочка складає ЗНО, і "навіть тестове питання таке є".

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В підручнику зазначається, що його було схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з історії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки в червні 2015 року.

Як відомо, насправді акції на підтримку Євромайдану відбувалися і на Донеччині, і в Криму.