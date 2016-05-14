"Євробачення-2016": виступ Джамали (фото, відео)

Джамала, яка представляє Україну на європейському пісенному конкурсі "Євробачення", виступила з піснею "1944".

Після двох півфіналів у підсумковій гонці за перемогу борються представники 26 країн - за 10 минулих з кожного півфіналу. А також Швеці як переможця минулорічного конкурсу та країн "великої п'ятірки". Сьогодні на сцені в Стокгольмі виступають артисти з Грузії, Німеччини, Угорщини, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Росії, Сербії, Іспанії, Швеції, Вірменії, Австралії, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Нідерландів, України, Великобританії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Франції.

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Як прогнозували букмекери, найвищі шанси на перемогу цього року у представника Росії Сергія Лазарєва. Джамалу також очікує місце в першій 5-ці.