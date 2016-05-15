Джамала отримає звання народної артистки України - Нищук

Про це міністр написав у Facebook.

«Вже переговорили з колегами, готуємо документи від Мінкультури на отримання Джамалою звання - Народна артистка. Бо, хто б як не ставився до таких нагород, а це невеликий комплімент від держави, символічна, але приємна подяка!», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробаченні-2016, що відбувся вчора у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.