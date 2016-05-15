Джамала отримає звання народної артистки України - Нищук
16:46, 15 травня 2016Суспільство
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Міністр культури Євген Нищук повідомив, що співачка Джамала отримає звання народної артистки України.
REUTERS
Про це міністр написав у Facebook.
«Вже переговорили з колегами, готуємо документи від Мінкультури на отримання Джамалою звання - Народна артистка. Бо, хто б як не ставився до таких нагород, а це невеликий комплімент від держави, символічна, але приємна подяка!», - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробаченні-2016, що відбувся вчора у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.
Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.
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