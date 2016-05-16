Адвокат хоче змусити російський телеканал вибачитися за перекручування змісту пісні Джамали

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Адвокат хоче домогтися таких вибачень від генерального директора Всеросійської державної телерадіокомпанії Олега Добродєєва через те, що в ефірі російського пропагандистського телеканалу «Россия-1» його коментатори передали зміст пісні Джамали як «молитва за тих людей, що волею чи неволею полишають свій дім у пошуках кращого життя».

«І це при тому, що пісня починається по суті зі слів про геноцид кримських татар, про їхню депортацію і веде оповідь про долю людини, в якої сталінський режим відібрав батьківщину», – зазначається в петиції.

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«Говорити в ефірі телеканалу «Россия-1» про те, що депортація кримських татар була «вибором людей на користь пошуку кращого життя», – це блюзнірство і образа і для самого кримськотатарського народу, і для мільйонів жертв сталінського режиму», – наголосив автор петиції, який, серед іншого, захищає українця Олександра Костенка, що незаконно перебуває в Росії за ґратами.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня під час телевізійної трансляції Євробачення-2016 коментатори російського пропагандистського каналу "Россия 1" по-своєму трактували зміст пісні "1944" української співачки Джамали. Російські коментатори вважають, що пісня не має драматичного історичного підтексту: за їхніми словами, Джамала співає про людей, які залишають батьківщину у пошуках кращого життя.