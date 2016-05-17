На Дніпропетровщині під час пожежі троє осіб загинуло, ще 1 постраждала
17:34, 17 травня 2016Суспільство
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Сьогодні вночі у Дніпропетровській області внаслідок пожежі троє осіб загинуло, одна отримала опіки.
Під час гасіння пожежі було виявлено тіла 3 загиблих осіб / joinfo.ua
Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, 17 травня о 1.17 до чергової служби Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку с. Хащеве Новомосковського району.
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Під час гасіння пожежі було виявлено тіла 3 загиблих осіб та 1 особу з опіками госпіталізовано до лікувального закладу.
Пожежу було ліквідовано о 7.00, її причина встановлюється.
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