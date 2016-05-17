На Дніпропетровщині під час пожежі троє осіб загинуло, ще 1 постраждала

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, 17 травня о 1.17 до чергової служби Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку с. Хащеве Новомосковського району.

Читайте такожНа Черкащині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула

Під час гасіння пожежі було виявлено тіла 3 загиблих осіб та 1 особу з опіками госпіталізовано до лікувального закладу.

Пожежу було ліквідовано о 7.00, її причина встановлюється.