ВР дозволила батькам-вихователям відпустку для догляду за дитиною до 3 років

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 254 народні депутати із 319 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом у Кодексі законів про працю України встановлюється, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку 3 років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні, крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу.

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Гарантії, встановлені рядом статей цього Кодексу, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

У Законі України “Про відпустки” визначається, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати).

Водночас, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку 3 років не надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу).

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.