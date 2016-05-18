У Молдові в ДТП загинув українець

Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України на своїй сторінці у Facebook.

"За інформацією посольства України в Республіці Молдова, ввечері 17 травня на 10-му кілометрі шосе Кишинів – Леушени сталася ДТП, внаслідок якої постраждали громадяни України. В результаті ДТП загинув один громадянин України та двоє громадян Молдови. Решта громадян госпіталізовані з травмами різного ступеню до лікарні швидкої допомоги міста Кишинів, де їх вранці 18 травня відвідали консули посольства України", - йдеться у повідомленні.

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Водночас в МЗС не уточнили кількість постраждалих українців, зазначивши, що госпіталізованим надана необхідна медична допомога, отримані травми не становлять загрози життю.

Родичі громадян України поінформовані посольством про інцидент і планують упродовж 18 травня прибути до Кишинева.

Причини та обставини ДТП розслідуються місцевими правоохоронними органами.

Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.