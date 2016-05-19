У СК РФ пригрозили долею Карпюка і Клиха всім українцям, які "посягнули на безпеку Росії"

Як йдеться у переданому агентству УНІАН повідомленні відомства, "втративши пильність, у 2014 році вони (Карпюк і Клих) в'їхали на територію Російської Федерації, забувши, мабуть, що у нас діє принцип «ніхто не забутий, ніщо не забуто". Наші спецслужби спрацювали дуже професійно, затримавши їх і передавши в руки слідчих... Тепер усім їм доведеться відповісти за тяжкі злочини, які вони вчинили на території Росії. Така ж доля чекає і решту українських активістів, які посягнули на життя і здоров'я російських громадян, цілісність і безпеку Росії".

СК РФ зазначає, що на підставі вердикту присяжних засідателів суд винесе вирок.

Як стверджують у відомстві, слідством і судом встановлено, що на початку 1990-х років на території України було створено "воєнізовану політичну організацію праворадикального спрямування УНА-УНСО, одними з цілей і завдань якої було надання протидії російській владі в будь-якій формі і знищення громадян Російської Федерації російської національності. Розділяючи ці цілі і завдання, в зазначений час на території України до її складу увійшли громадяни України Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Малофєєв, Олександр Музичко та інші особи".

Стверджується, що Карпюк разом з Дмитром Корчинським та іншими особами з числа керівників і членів УНА-УНСО прибули з України на територію Чеченської Республіки з тим, щоб "у складі озброєної групи з числа членів УНА-УНСО і спільно з членами банд, що діяли на території республіки, очолюваних Асланом Масхадовим, Шамілем Басаєвим та іншими особами, здійснювати напади та вбивства громадян, військовослужбовців збройних сил РФ, а також співробітників правоохоронних органів. Так, виконуючи накази керівників банди, Карпюк спільно з Музичком очолили банду під назвою "Вікінг", до якої також увійшли учасники УНА-УНСО Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Олександр Малофєєв, Станіслав Клих та інші особи".

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"У період з грудня 1994 по січень 1995 року Карпюк, Клих, Малофєєв спільно з іншими учасниками банд неодноразово брали активну участь у бойових сутичках з військовослужбовцями збройних сил РФ на території президентського палацу, площі Мінутка та залізничного вокзалу Грозного, в ході яких позбавили життя не менш як 30 військовослужбовців і не менш як 13 військовослужбовцям завдали поранення різного ступеня тяжкості», - заявляють у Слідчому комітеті РФ і додають, що "раніше у цій справі проходив екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк".