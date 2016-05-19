На Львівщині затримали п’яного водія за кермом викраденого з автомийки позашляховика
У середу, 18 травня, на автодорозі Київ-Чоп, біля населеного пункту Дуліби Стрийського району, патрульні зупинили водія автомобіля Mitsubishi Outlander, який, як з’ясувалося, був у нетверезому стані, а позашляховик раніше був викрадений з автомийки в Трускавці.
Про це повідомляє патрульна поліція Львова.
Патрулюючи на трасі, екіпаж помітив, як автомобіль Mitsubishi Outlander не увімкнув світловий покажчик повороту, змінюючи смугу руху. За це його й зупинили.
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Перевірка на алкотестері встановила – 1.03 проміле. У водія не було жодних документів на керування транспортним засобом. У патрульних виникла підозра, що автомобіль може не належати цьому чоловікові.
На 36-річного водія склали адмінматеріали за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем напідпитку. Згодом, його доставили до Стрийського відділу поліції для подальшого з‘ясування обставин.
Даний громадянин раніше судимий і вже відбував покарання у місцях позбавлення волі. З‘ясувалося, що згаданий автомобіль викрали з автомийки у місті Трускавець.
Відтак, патрульні знайшли автомобіль ще до того як власник дізнався про його викрадення. Під вечір, 41-річний мешканець Дрогобицького району написав заяву про викрадення.