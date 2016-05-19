На Львівщині затримали п’яного водія за кермом викраденого з автомийки позашляховика

Про це повідомляє патрульна поліція Львова.

Патрулюючи на трасі, екіпаж помітив, як автомобіль Mitsubishi Outlander не увімкнув світловий покажчик повороту, змінюючи смугу руху. За це його й зупинили.

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Перевірка на алкотестері встановила – 1.03 проміле. У водія не було жодних документів на керування транспортним засобом. У патрульних виникла підозра, що автомобіль може не належати цьому чоловікові.

На 36-річного водія склали адмінматеріали за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем напідпитку. Згодом, його доставили до Стрийського відділу поліції для подальшого з‘ясування обставин.

Даний громадянин раніше судимий і вже відбував покарання у місцях позбавлення волі. З‘ясувалося, що згаданий автомобіль викрали з автомийки у місті Трускавець.

Відтак, патрульні знайшли автомобіль ще до того як власник дізнався про його викрадення. Під вечір, 41-річний мешканець Дрогобицького району написав заяву про викрадення.