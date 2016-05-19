Суд заарештував екс-депутата міськради Севастополя: будував безкоштовне житло для працівників ФСБ у Криму

Відповідне рішення суду від 1 травня опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє "Радіо Свобода".

Як зазначається в документі, Казьмін був затриманий співробітниками Служби безпеки України 28 квітня, в той же день йому оголосили про підозру в фінансуванні дій, «вчинених з метою зміни меж територій та державного кордону України, повторно, за попередньою змовою групи осіб».

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Суть підозри зводиться до того, що під безпосереднім керівництвом Казьміна «здійснюється будівництво житла на території Автономної Республіки Крим, частина якого передбачена для безкоштовного виділення працівникам ФСБ Росії і МВС Росії».

У рішенні суду зазначено, що Євген Казьмін постійно проживає в Києві, раніше не судимий.

Адвокати підприємця стверджують, що він є «добропорядним громадянином України, здійснює підприємницьку діяльність відповідно до вимог закону і не може нести відповідальність за дії директорів підприємств, які вимушено працюють в Криму».

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На початку 2000-х років Казьмін заснував в Севастополі низку компаній, які займалися утилізацією металобрухту. З 2007 року проживає в Києві. У 2010 році був обраний депутатом Севастопольської міськради 6 скликання, був членом комісії з питань містобудування, регулювання земельних і водних відносин.