ГПУ ідентифікувала ще двох беркутівців, які розстрілювали активістів Майдану

Про це 19 травня під час перерви засідання Святошинського суду Києва журналістам повідомив прокурор Генпрокуратури Роман Псюк, передає ЛІГА.net.

"Станом на лютий цього року, коли підписувався обвинувальний акт, кілька бійців були встановлені. На даний час ми встановили особи ще двох бійців - з об'єктивних причин вони не встигли увійти в обвинувальний акт. Вони оголошені в розшук", - повідомив він.

За даними ГПУ, на сьогоднішній день в розшуку перебувають понад 20 екс-беркутівців.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні прокурори Генпрокуратури зачитували матеріали обвинувального акту стосовно трьох з п'яти екс-"беркутівців", які проходять в одному кримінальному провадженні.

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Оголошення обвинувального акту стосовно трьох обвинувачених: екс-заступника командира київського полку спецпідрозділу МВС "Беркут" Олега Янішевського і двох бійців Олександра Маринченка та Сергія Тамтури тривало 4,5 години.

Після цього головуючий суддя Сергій Дячук оголосив перерву у судовому засіданні до 11:30 20 травня.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-"беркутівців" Павла Зінченка та Сергія Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-"беркутівців": Маринченка, Тамтури і Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців "Беркута" об'єднано в одне.

17 травня прокурори зачитали обвинувальний акт стосовно Аброськіна та Зінченка.