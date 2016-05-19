"Удар до втрати пам'яті": боєць "Східного корпусу" назвав рефлексом напад 9 травня на поліцейського в Харкові

Відповідне рішення суду опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень, передає "Городской дозор".

Під час засідання боєць «Східного корпусу» визнав свою провину, але додав, що «це було рефлексом, оскільки він побачив, що навколо був крик, шум, багато зі зброєю і тільки після перегляду відео зазначених подій в інтернеті, він дізнався в чоловікові, який завдає удар працівнику поліції, себе».

Згідно з рішенням суду, підозрюваний зобов'язаний цілодобово знаходиться під домашнім арештом із застосуванням електронного браслета до 10 липня.

Стежити за виконанням рішення суду повинні будуть поліцейські.

Нагадаємо, що за даними прес-служби патрульної поліції, 9 травня близько 16.30 на вулиці Ярослава Мудрого капітан поліції зупинив автомобіль Volkswagen, який проходив за орієнтуванням, і помітив у салоні зброю.

Доки правоохоронці з'ясовували у водія, звідки в автомобілі взялася зброя, на місце подій прибула група осіб спортивної статури, частина з яких була в балаклаві і камуфляжному одязі. Як пізніше з'ясували правоохоронці – даних осіб викликали як підмогу підозрювані, що знаходилися в автомобілі.

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Сторони почали з'ясовувати стосунки, але прибулі на місце молодики спровокували бійку, під час якої один з патрульних отримав удар тупим предметом по голові і був госпіталізований. Лікарі діагностували у нього забито-рвану рану потиличної області.

У прес-службі облуправління Нацполиции повідомили, що їх співробітники затримали за підозрою у скоєнні кримінального злочину 4-х осіб, серед яких і водій автомобіля. Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Раніше в мережі з'явилося відео бійки в центрі Харкова, під час якої постраждав патрульний поліцейський. За повідомленнями місцевих ЗМІ, його поранили кастетом або іншим тупим предметом. Пізніше стало відомо, що у потерпілого часткова амнезія.