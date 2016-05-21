У Польщі створять Профспілку українських працівників

Як передає Польське радіо, директор міжнародного відділу Загальнопольського альянсу профспілок Пьотр Островський зазначив, що створення нової організації є спільною ініціативою українців, які нарікають на різні форми дискримінації при працевлаштуванні у Польщі, та Загальнопольського альянсу профспілок, який прагне допомогти їм боротися за свої права.

Читайте такожЗМІ розповіли, як українці влаштовуються у Польщі і заповнюють прогалини на її ринку праці“Українці, які найчастіше працюють нелегально, не тільки не охоплені мінімальними нормами права праці і соціального забезпечення, а й їх просто експлуатують і обманюють. Вони не знають своїх прав і не знають, до кого звернутися за допомогою”, - наголосив директор.

Він додав, що інколи українці навіть стають жертвами торгівлі людьми.

Організатори розраховують, що нова профспілка сприятиме забезпеченню українським працівникам умов, передбачених Міжнародною організацією праці, і надасть гарантію забезпечення українцям мінімальних стандартів праці, прийнятих у Польщі.

25 березня керівник Загальнопольського альянсу профспілок Ян Гуз та голова всеукраїнського товариства «Україна-Польща», професор, доктор економічних наук Юрій Карягін підписали у Києві протокол про співпрацю. Таким чином обидві структури взяли на себе зобов’язання поліпшити умови праці й добиватися підвищення зарплат громадянам України в Польщі.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі працює близько 1 млн українців.