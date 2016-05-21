Віце-прем'єр: держава має вибачитися перед журналістами із списку "Миротворця"

Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на панельній дискусії на тему: "Як бути успішним в Європі?".

Читайте такожТомбінський: публікація імен працюючих на окупованій частині Донбасу журналістів шкодить Україні"Я сама отримала певну кількість повідомлень, дзвінків від наших друзів з-за кордону, які справді з перших днів висвітлювали об'єктивно ситуацію в Україні на окупованій території..., які були стурбовані тим, що їх дані опинилися у відкритому просторі, і, очевидно, тих людей, які були нашим голосом за кордоном ", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

"Ми мусимо з боку держави вибачитися перед тими журналістами, які відповідально, чесно, об'єктивно висвітлюють там події, просто з цього моменту - (треба) чіткіше обговорити правила, як ми бачимо процес висвітлення ситуації на тій території", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

У зв'язку з цим вона висловила переконання, що прийшов час на рівні держави розробити порядок в’їзду журналістів на окуповані території.

"Після певного часу, після проходження певного часу ситуація змінилась у такий спосіб, що ми можемо мати свої правила як держава, ми змушені і повинні мати свої правила того, як допомагати іноземним журналістам потрапляти на ті території", - наголосила віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". У цій базі даних міститься 4068 імен.

Журналістське співтовариство висловило обурення такими діями.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом обнародування в Інтернеті особистих даних журналістів.