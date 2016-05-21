Віце-прем'єр: держава має вибачитися перед журналістами із списку "Миротворця"
Українська держава повинна вибачитися перед тими журналістами із опублікованого центром "Миротворець" списку, які об'єктивно висвітлювали ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на панельній дискусії на тему: "Як бути успішним в Європі?".
Читайте такожТомбінський: публікація імен працюючих на окупованій частині Донбасу журналістів шкодить Україні"Я сама отримала певну кількість повідомлень, дзвінків від наших друзів з-за кордону, які справді з перших днів висвітлювали об'єктивно ситуацію в Україні на окупованій території..., які були стурбовані тим, що їх дані опинилися у відкритому просторі, і, очевидно, тих людей, які були нашим голосом за кордоном ", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
"Ми мусимо з боку держави вибачитися перед тими журналістами, які відповідально, чесно, об'єктивно висвітлюють там події, просто з цього моменту - (треба) чіткіше обговорити правила, як ми бачимо процес висвітлення ситуації на тій території", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.
У зв'язку з цим вона висловила переконання, що прийшов час на рівні держави розробити порядок в’їзду журналістів на окуповані території.
"Після певного часу, після проходження певного часу ситуація змінилась у такий спосіб, що ми можемо мати свої правила як держава, ми змушені і повинні мати свої правила того, як допомагати іноземним журналістам потрапляти на ті території", - наголосила віце-прем'єр.
Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". У цій базі даних міститься 4068 імен.
Журналістське співтовариство висловило обурення такими діями.
Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом обнародування в Інтернеті особистих даних журналістів.