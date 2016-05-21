У Миколаєві урочисто відсвяткували День Європи

Парад європейських країн було сформовано зі студентських команд миколаївських вузів. У ході взяли участь всі 28 країн Євросоюзу, повідомляють НикВести. Хода вразила різноманітністю: тут можна було зустріти французьких мімів, португальських футболістів, мальтійських лицарів на конях, грецьких муз, британських снобів і рудобородих ірландців.

Читайте такожКияни святкують День Європи на Михайлівській площі По прибуттю урочистої колони на площу Соборну почалася урочиста церемонія відкриття Дня Європи в Миколаєві. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич закликав миколаївців кожен день привчатися до європейського стилю життя. "Європа – це інший стиль життя, цивілізований спосіб життя. Ми територіально вже в Європі, але ментально ще ні. Давайте, кожен день готуватися бути європейцями всередині себе", - сказав Олександр Сенкевич.

Після офіційної частини зазвучав гімн Євросоюзу – уривок з твору Бетховена ода "До радості".