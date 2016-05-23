Сьогодні у Дніпрі частково відключать гарячу воду
07:27, 23 травня 2016Суспільство
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У зв'язку з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт на водогоні в районі будинку № 2А, розташованому на Запорізькому шосе Дніпра, сьогодні з 9.00 до 20.00 буде припинено водопостачання споживачів.
У Дніпрі частково відключать воду / Фото УНІАН
Як повідомляє місцевий сайт 056.ua, на час виконання робіт рекомендується створити необхідний запас питної води.
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Відзначається, що водопостачання буде припинено за наступними адресами:
- Запорізьке шосе, 2А, 4, 6, 12 (Приватна середня загальноосвітня школа № 5), 16;
- бульвар Зоряний, 1, 1Д (ОСББ)
- бульвар Зоряний, 1А (ТРЦ «Дафі»), 1Б (Автомийка)
- бульвар Зоряний, 3 (Магазин АТБ)
- Запорізький 1-й тупик, 5.
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