Сьогодні у Дніпрі частково відключать гарячу воду

07:27, 23 травня 2016
Суспільство
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У зв'язку з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт на водогоні в районі будинку № 2А, розташованому на Запорізькому шосе Дніпра, сьогодні з 9.00 до 20.00 буде припинено водопостачання споживачів.

Фото УНИАН

Як повідомляє місцевий сайт 056.ua, на час виконання робіт рекомендується створити необхідний запас питної води.

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Відзначається, що водопостачання буде припинено за наступними адресами:

- Запорізьке шосе, 2А, 4, 6, 12 (Приватна середня загальноосвітня школа № 5), 16;

- бульвар Зоряний, 1, 1Д (ОСББ)

- бульвар Зоряний, 1А (ТРЦ «Дафі»), 1Б (Автомийка)

- бульвар Зоряний, 3 (Магазин АТБ)

- Запорізький 1-й тупик, 5.

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