У Дніпропетровську відключать газ за рядом адрес для проведення робіт
На 23-26 травня заплановано відключення від газу ряд адрес, це пов'язано з плановим технічним обслуговуванням систем.
Відновлення газопостачання «Дніпрогаз» здійснить при відсутності порушень в роботі газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, повідомляє gorod.dp.ua.
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Наголошується, що також обов'язковою умовою відновлення газопостачання є присутність користувачів газу в кожній квартирі. «Дніпрогаз» звертається до споживачів природного газу з проханням забезпечити доступ працівників газового господарства до газового обладнання в своїх квартирах і будинках.
Додатково з кожним споживачем буде проведено інструктаж з правил безпечного користування газом у побуті.
Згідно з повідомленням, у графіку відключення можливі зміни.