У Дніпропетровську відключать газ за рядом адрес для проведення робіт

18:21, 20 травня 2016
Суспільство
71 0

На 23-26 травня заплановано відключення від газу ряд адрес, це пов'язано з плановим технічним обслуговуванням систем.

Фото УНИАН

Відновлення газопостачання «Дніпрогаз» здійснить при відсутності порушень в роботі газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, повідомляє gorod.dp.ua.

Читайте такожУ Дніпропетровську завершують підготовку вуличної експозиції майбутнього музею АТО (фоторепортаж)

Наголошується, що також обов'язковою умовою відновлення газопостачання є присутність користувачів газу в кожній квартирі. «Дніпрогаз» звертається до споживачів природного газу з проханням забезпечити доступ працівників газового господарства до газового обладнання в своїх квартирах і будинках.

Додатково з кожним споживачем буде проведено інструктаж з правил безпечного користування газом у побуті.

Згідно з повідомленням, у графіку відключення можливі зміни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter