На автобусній зупинці у Вроцлаві прогримів вибух
16:56, 19 травня 2016Світ
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На автобусній зупинці у польському місті Вроцлав стався вибух, в результаті чого постраждала як мінімум одна людина.
Підозрілий пакет перебував в автобусі / flickr.com/photos/lplewnia
Про це повідомила прес-служба місцевої пожежної охорони, передає Росбалт. "Пакет (ймовірно, з вибуховим пристроєм усередині -ред.) підклали в автобус лінії 145, - сказав прес-секретар вроцлавської пожежної охорони Ремігіуш Адаманьчик. - Водій автобуса виніс його, після чого стався вибух".
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За словами очевидців, підозрілий пакет з чимось схожим на каструлю всередині знаходився в автобусі. Там його помітили пасажири. Про свої побоюваннях вони повідомили водієві, який зупинив автобус і виніс пакет з дивним вмістом на вулицю. Після цього стався вибух.
Місцеві правоохоронні органи з'ясовуютьобставини події.
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