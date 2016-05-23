Горбачов прокоментував можливість заборони йому в'їзду до Україну за підтримку окупації Криму
Екс-президент СРСР Михайло Горбачов прокоментував пропозиції закрити йому в'їзд в Україну і в Європу, що пролунали в Києві після висловлювань колишнього лідера Союзу про окупацію Криму.
Він зазначив, що не вникає "у всі ці чвари", а в Україну не їздив і не буде їздити, передає РІА Новости.
"Я на всі ці чвари не вникаю навіть", — заявив Горбачов. У відповідь на питання про те, чи побоюється він можливої заборони в'їзду в Україну, екс-президент СРСР сказав: "Добре, я туди не їжджу і не буду їздити".
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Нагадаємо, 22 травня в інтерв'ю The Sunday Times Горбачов заявив, що приєднання Криму й Севастополя до Росії в березні 2014 року є "правильним рішенням".
23 травня народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся із заявою до СБУ і МЗС з пропозицією заборонити в'їзд на територію України екс-президентові СРСР Михайлу Горбачову за його заяву про підтримку анексії Криму.