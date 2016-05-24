У центрі Львова при зіткненні двох автомобілів постраждали 7 людей
У центрі Львова в результаті зіткнення автомобілів "Volvo 440" і "ВАЗ-2101" травмовано семеро людей.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 24 травня о 01.54 на перехресті вулиць Дорошенка та Словацького.
На місці ДТП працювали чотири бригади швидкої допомоги, двоє постраждалих у важкому стані госпіталізовані в реанімаційне відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, ще п'ятеро доставлені у 8-му міську клінічну лікарню у стані середньої тяжкості.
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Особистості потерпілих, а також причини ДТП з'ясовуються.
Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні в Києві п'яний водій "Ауді" на високій швидкості врізався в попутний автомобіль "Субару". У результаті водій "Субару" помер на місці пригоди від отриманих травм.