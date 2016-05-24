У Дніпрі можуть заборонити російський шансон в громадських місцях
21:38, 24 травня 2016Суспільство
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На сайті єдиної системи місцевих петицій у Дніпрі зареєстрували прохання заборонити звучання російського шансону в громадських місцях.
У Дніпрі мають намір заборонити шансон у громадських місцях / Фото УНІАН
Автор обґрунтовує свою ідею тим, що "молоде покоління через шансон деградує", передає Dnepr.info.
Станом на 18:00 петицію підтримали 29 осіб. Для того, щоб її розглянув мер Дніпра, потрібно 900 голосів. До кінця збору підписів залишилось 29 днів.
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Нагадаємо, раніше у Тернополі заборонили транслювати музичні твори низки російських виконавців у громадських місцях.
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