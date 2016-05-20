У Тернополі заборонили вмикати російську музику у громадських місцях

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради.

Раніше з проханням заборонити російську музику, в тому числі так званий «шансон», до міського голови Тернополя звернулися громадські активісти. Вони зареєстрували відповідну петицію, яка набрала майже три сотні голосів.

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Відповідно до рішення виконавчого комітету, у громадському транспорті міста, барах, ресторанах, клубах, а також закладах культури заборонено транслювати твори російських артистів, котрі є у списку СБУ як такі, що становлять загрозу національній безпеці України. До них, зокрема, належать Йосиф Кобзон, Михайло Боярський, Олег Газманов, Григорій Лєпс, Микола Расторгуєв та Валерія.