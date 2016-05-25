У "Борисполі" Савченко побачилась із мамою
Українка одягнена у джинси та футболку із тризубом.
Після приземлення в аеропорту Бориспіль Савченко поговорила із матір'ю та сестрою. Про це повідомила мама Надії, передає ТСН.
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Українська льотчиця Надія Савченко подзвонила мамі з літака і повідомила, що вже "на українській землі".
На неї чекав президентський кортеж. Наразі він вже покинув територію летовища, однак чи у ньому Савченко наразі невідомо.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу літак Порошенко прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко в Україну в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.
Засуджених російських ГРУшників, у свою чергу, Порошенко помилував. Борт з Єрофєєвим і Александровим вже вилетів у Росію.
Крім того, президентський літак із українською льотчицею та народним депутатом Надією Савченко приземлився в аеропорту "Бориспіль".