У "Борисполі" Савченко побачилась із мамою

Після приземлення в аеропорту Бориспіль Савченко поговорила із матір'ю та сестрою. Про це повідомила мама Надії, передає ТСН.

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Українська льотчиця Надія Савченко подзвонила мамі з літака і повідомила, що вже "на українській землі".

На неї чекав президентський кортеж. Наразі він вже покинув територію летовища, однак чи у ньому Савченко наразі невідомо.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу літак Порошенко прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко в Україну в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.

Засуджених російських ГРУшників, у свою чергу, Порошенко помилував. Борт з Єрофєєвим і Александровим вже вилетів у Росію.

Крім того, президентський літак із українською льотчицею та народним депутатом Надією Савченко приземлився в аеропорту "Бориспіль".