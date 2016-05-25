Савченко просто з аеропорту поїде на Банкову для зустрічі з Порошенком

Про це повідомив речник президента Святослав Цеголко, передає "Українська правда".

"Тільки-но президентський літак сів на українську землю, президент набрав Надію і привітав її на українській землі", - сказав він.

"Зараз Надя поїде в АП, де проведе зустріч з главою держави", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу літак Порошенко прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко в Україну в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.

Засуджених російських ГРУшників, у свою чергу, Порошенко помилував. Борт з Єрофєєвим і Александровим вже вилетів у Росію.

Крім того, президентський літак із українською льотчицею та народним депутатом Надією Савченко приземлився в аеропорту "Бориспіль".