Порошенко прокоментував повернення Савченко до України

"Наша Надя вже на українській землі. Радий привітати її з поверненням! Вітаю українців і весь світ з нашою перемогою!", - написав глава держави на своїй сторінці в Facebook.

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Порошенко підкреслив, що боротьба за визволення всіх українських заручників триває.

"Спасибі всім у світі, хто допомагав мені в цій перемозі. Довгі 709 днів полону нарешті закінчилися", - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, стало відомо про обмін української льотчиці Надії Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Літак з Савченком на борту вже приземлився в столичному аеропорту "Бориспіль".