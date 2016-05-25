Порошенко прокоментував повернення Савченко до України
15:50, 25 травня 2016Суспільство
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Президент України Петро Порошенко привітав українську льотчицю Надію Савченко з поверненням в Україну.
Порошенко прокоментував повернення Савченко в Україну / president.gov.ua
"Наша Надя вже на українській землі. Радий привітати її з поверненням! Вітаю українців і весь світ з нашою перемогою!", - написав глава держави на своїй сторінці в Facebook.
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Порошенко підкреслив, що боротьба за визволення всіх українських заручників триває.
"Спасибі всім у світі, хто допомагав мені в цій перемозі. Довгі 709 днів полону нарешті закінчилися", - підкреслив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, стало відомо про обмін української льотчиці Надії Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
Літак з Савченком на борту вже приземлився в столичному аеропорту "Бориспіль".
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