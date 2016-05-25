Ярош розповів про свій новий рух у Харкові
18:52, 25 травня 2016Суспільство
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Колишній лідер "Правого сектора" розповів про створення нової суспільно-політичної сили в Україні.
Ярош розповів про дитячих таборах / Фото УНІАН
Про це повідомляє міський сайт 057.ua.
"Дія" - так називається нове формування, яке включило в себе низку невеликих організацій. В завдання "Дії" буде входити патріотичне виховання молоді, створення дитячих таборів і загонів територіальної оборони.
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"Фінансуватися проект буде за рахунок спонсорських коштів, але брати гроші у олігархів ми не будемо", - сказав Дмитрйи Ярош.
Ярош зізнався, що так як проект все-таки не тільки громадський, а й політичний, то швидше за все він виставить свою кандидатуру на майбутніх виборах.
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