Олланд: повернення Савченко в Україну є суттєвим кроком до виконання Мінських угод

23:58, 25 травня 2016
Суспільство
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Президент Франції Франсуа Олланд називає обмін в’язнями, в результаті якого українська льотчиця Надія Савченко повернулася до України «суттєвим кроком для виконання Мінських угод».

REUTERS

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що обмін Надії Савченко на російських громадян Олександра Александрова і Євгена Єрофеєва відбувався у відповідності до домовленостей, досягнутих у результаті телефонної розмови 23 травня лідерів країн «нормандського формату».

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«Це суттєвий крок для виконання Мінських угод, що має відбутися якомога швидше», – йдеться в заяві.

У повідомленні йдеться, що Олланд має намір і далі співпрацювати з канцлером Німеччини Ангелою Меркель з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України. 

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