Олланд: повернення Савченко в Україну є суттєвим кроком до виконання Мінських угод
Президент Франції Франсуа Олланд називає обмін в’язнями, в результаті якого українська льотчиця Надія Савченко повернулася до України «суттєвим кроком для виконання Мінських угод».
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що обмін Надії Савченко на російських громадян Олександра Александрова і Євгена Єрофеєва відбувався у відповідності до домовленостей, досягнутих у результаті телефонної розмови 23 травня лідерів країн «нормандського формату».
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«Це суттєвий крок для виконання Мінських угод, що має відбутися якомога швидше», – йдеться в заяві.
У повідомленні йдеться, що Олланд має намір і далі співпрацювати з канцлером Німеччини Ангелою Меркель з цього питання.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.
Савченко повернулася до Києва літаком президента України.