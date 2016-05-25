Олланд: повернення Савченко в Україну є суттєвим кроком до виконання Мінських угод

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що обмін Надії Савченко на російських громадян Олександра Александрова і Євгена Єрофеєва відбувався у відповідності до домовленостей, досягнутих у результаті телефонної розмови 23 травня лідерів країн «нормандського формату».

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«Це суттєвий крок для виконання Мінських угод, що має відбутися якомога швидше», – йдеться в заяві.

У повідомленні йдеться, що Олланд має намір і далі співпрацювати з канцлером Німеччини Ангелою Меркель з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.