Близько двох третин українців негативно ставляться до призначення Луценка генпрокурором - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

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На запитання «Як Ви взагалі ставитеся до призначення генеральним прокурором Юрія Луценка - позитивно чи негативно?» 20,3% респондентів відповіли «позитивно», 59,5% - «негативно», ще 20,2% не визначилися зі своєю думкою.

Коментуючи результати опитування, керівник відділу кількісних досліджень КМІС Антон Грушецький зазначив, що «загалом у всіх регіонах України переважна більшість населення негативно сприйняла такі призначення». За його словами, ця підтримка може змінитися, але «на першому етапі таке призначення не викликає високого оптимізму серед населення».

«Важко сказати, що саме є насправді причиною, оскільки це не вивчалося – чи сама особистість Луценка, чи спосіб його призначення. Але загалом поки що населення налаштоване досить песимістично», - додав експерт.

Опитування проводились з 13 по 18 травня. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% для показників близьких до 25%, 2% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.