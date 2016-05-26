В Одесі на будівлі ОДА вивісили величезний портрет Савченко

Величезний банер з портретом Героя України Надії Савченко вивісили на будівлі Одеської обласної державної адміністрації.

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