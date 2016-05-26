В Одесі на будівлі ОДА вивісили величезний портрет Савченко
13:47, 26 травня 2016Суспільство
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Величезний банер з портретом Героя України Надії Савченко вивісили на будівлі Одеської обласної державної адміністрації.
Фото dumskaya.net
Як передає кореспондент Думської, ширина баннера - 20 метрів, висота - 10,5 м.
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Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Савченко повернулася до Києва на літаку президента України.
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