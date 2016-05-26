На Харківщині директор школи, який вигнав учня через нову стрижку, написав заяву
19:47, 26 травня 2016Суспільство
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Директор школи у Великих Проходах Олександр Фурсов написав заяву на звільнення.
У даний момент директор перебуває на лікарняному / скріншот
Про це сайту 057 стало відомо з власних джерел.
Директор школи, який "прославився" тим, що залишив синці на шиї дитини через "неправильну" стрижку написав заяву за власним бажанням, після розмови з Директором департаменту освіти і науки Харківської облдержадміністрації Анатолієм Бабичевим.
У даний момент директор перебуває на лікарняному, але після його виходу, його заява буде задоволена.
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Як повідомляв УНІАН, скандал розгорівся в Великопроходовському НВК Дергачівського району. Там директор школи вигнав учня з уроків за те, що той мав, на його думку, неправильну стрижку.
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