Савченко обізвала Путіна одним словом

Про це повідомляє "112 Україна".

"Я не знаю цієї людини, особисто не знайома, тому я не можу вам сказати, що я про нього думаю. Я можу вам сказати тільки про те, що показують по російському телебаченню про Путіна, кого з нього роблять для російського споживача ЗМІ. Не знаю, як це сприймає російський споживач, я, наприклад, сприймаю це так – це дуже негарна людина, і фізично, і всередині... Я вам скажу, що до кожної людини додаються якісь прізвиська. До людини вони пристають, тому що вони схожі. Якщо не говорити таке слово, то є таке слово – гнида. Є воша, а є гнида. Ось я Путіна поки що бачу як гниду", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчика виплатити штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Савченко повернулася до Києва на літаку президента України.