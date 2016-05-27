Митниця має відкрити списки компаній, які є в "зоні ризику" - експерт

При Державній фіскальній службі необхідно створити онлайн сервіс у якому буде наявна інформація про компанії, що порушили митні правила, не зважаючи на попередження про внесення їх до ризикових.

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Даний проект, під час круглого столу на тему "Коли українська митниця стане європейським сервісом?", запропонувала голова громадської організації "Митний контроль" Інна Біленко.

Завдяки цьому сервісу кожен представник бізнесу буде мати можливість перевірити свого партнера за критерієм ризиковості – бачити коли компанія отримувала повідомлення про застосування ризиків , та незважаючи на попередження вчинила порушення митних правил чим зіпсувала свою репутацію. Інформація буде знаходитись у вільному доступі – сервіс дасть можливість перевірки партнера як Українським так і зарубіжним компаніям.

За її словами, на сьогодні система ризиків не захищена від зовнішнього втручання. Наприклад, кожна регіональна митниця може вносити додаткові критерії в систему ризиків. Крім того, митники мають право внести базу ризиків компанії за поданням силових структур.

"Це значно збільшує кількість вантажів, які потрапляють в "зону ризику". І хоча, за даними представників Державної фіскальної служби до списку ризикованих потрапляють лише 6% митних декларацій, реально під догляд підпадають близько 30% вантажів", ­каже Біленко.

Для того, щоб уникнути зловживань при внесенні компаній до бази ризиків, голова "Митного контролю" запропонувала НАБУ провести аудит, а також ввести персональну відповідальність щодо представників ДФС за безпідставне внесення компанії у списки ризикованих.