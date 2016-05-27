ГПУ не виявила держзради у висловлюваннях екс-голови Апеляційного суду Криму

Про це йдеться у відповіді заступника генпрокурора, головного військового прокурора Анатолія Матіоса на запит депутата від БПП Сергія Лещенка щодо надання юридичної оцінки діям колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чернобука, яка розміщена на сторінці депутата у Facebook.

У ГПУ зазначають, що відомство розслідує кримінальне провадження за фактом вчинення суддями судів АР Крим та м. Севастополя державної зради.

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«В ході досудового розслідування на підставі зібраних достатніх доказів ГПУ вже повідомлено про підозру 328 суддям АР Крим та міста Севастополя у вчиненні державної зради», - йдеться у відповіді.

«Наразі ГПУ продовжується збір доказів щодо вчинення державної зради іншими суддями судів АР Крим та міста Севастополь, зокрема тими, які обіймали адміністративні посади», - додав Матіос.

Разом з тим, у відповіді Анатолія Матіоса також зазначено, що ГПУ не виявила державної зради у висловлюваннях колишнього глави Апеляційного суду АР Крим Валерія Чернобука.

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«В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 24.03.2014 Голова Апеляційного суду АР Крим Чернобук В.І. під час інтерв’ю висловлювався з приводу переходу роботи судів на застосування російського законодавства, в подальшому читав лекції з відповідної тематики», - йдеться в документі.

«Постановою слідчого від 14.07.2015 призначено лінгвістичну експертизу, на вирішення якої поставлені питання про наявності у висловленнях Чернобука В.І. публічних закликів до умисних дій, вчинених з метою зміни меж території України, державного кордону України, і до насильницької зміни конституційного ладу тощо. Згідно з висновком судового експерта від 10.03.2016 у висловлюваннях В.Чернобука закликів до вищевказаних дій не встановлено», - резюмує Матіос.

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У свою чергу Лещенко зазначає, що минулого року він з Романом Васильняком ініціював притягнення до відповідальності судді Валерія Чернобука.

«Кримський суддя Чернобук після окупації закликав здійснювати судочинство за російськими законами, приймати російське громадянство та переходити на службу РФ. Навіть читав лекції з російського законодавства», - пише нардеп.

«І от Матіос відкрив справу, призначив експертизу, а вона в заявах судді Чернобука не знайшла закликів до зміни конституційного ладу та меж України. Зараз Чернобук працює суддею в Дніпропетровську», - додав він.