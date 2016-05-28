СБУ викрила механізм втручання у роботу мобільних операторів

Про це повідомляє прес-служба СБУ на сторінці у Facebook.

"У Дніпропетровську співробітники управління внутрішньої безпеки СБ України викрили протиправний механізм втручання в роботу мобільних операторів. За попередніми даними, щомісячні збитки від незаконної діяльності становили близько 200 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у зловмисників було знайдено кілька десятків тисяч сім-карток та телекомунікаційне обладнання.

"Під час обшуків за місцем проживання п’ятьох зловмисників правоохоронці вилучили телекомунікаційне обладнання на 10 тисяч сім-карток, за допомогою якого відбувалося втручання в телекомунікаційні мережі операторів зв’язку. Також у ділків вилучено 30 тисяч використаних сім-карток українських і російських операторів зв’язку та 32 тисячі доларів готівкою", - зазначили в СБУ.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями 258-5 (фінансування тероризму), 205 (фіктивне підприємництво) та 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.