У Харкові з'явилися безкоштовні СТО для велосипедів

Про це повідомляє "Вечірній Харків" з посиланням на прес-службу Харківської міськради.

На СТО є можливість безкоштовно скористатися насосом для будь-якого типу коліс, універсальним набором шестигранників та викруток, шпицєвим, розвідним або «сімейним» ключами. Заїхавши на СТО, велосипедисти можуть усунути найпоширеніші поломки - накачати спущене колесо, закрутити гайки, полагодити регулювання передач.

За словами організатора Анатолія Рибалка, СТО буде працювати цілодобово. Крім цієї станції техобслуговування такі конструкції вже змонтовані на перетині вул. Дерев'янко та вул. Сумської, в районі ст. м «Героїв Праці», а незабаром буде змонтовано ще дві вело-СТО, а до кінця року – п'ять.

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«Я думаю, що в день тут зможе обслуговуватися близько 50 осіб. Завтра такі СТО ми тимчасово встановимо на площі Свободи, щоб під час Велодня кожен бажаючий зміг скористатися ним і відремонтувати свій велосипед», - зазначив Анатолій Рибалко.

Першу вело-СТО встановили у парку ім. Горького в рамках європейського тижня мобільності у вересні 2015 року. Тоді було прийнято рішення про встановлення ще кількох таких СТО у місті.