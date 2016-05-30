У Харкові пройшла акція "Молодь проти СНІДу"

Про це повідомляє city.kharkov.ua.

У заході взяли участь представники різних міст України. Акцію підтримали більше п'ятдесяти представників молодіжних течій та субкультур, як брейкданс, велотріал, паркур, воркаут, графіті та ін. Похмура погода не стала перешкодою для їх виступів перед сотнями харків'ян.

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Організатори - Департамент у справах сім'ї молоді та спорту, Харківський центр дозвілля молоді.