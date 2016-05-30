У Харкові пройшла акція "Молодь проти СНІДу"
18:15, 30 травня 2016Суспільство
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Акція «Вулична культура Харкова, молодь проти СНІДу» пройшла 29 травня на майданчику біля ТРЦ «Караван».
Похмура погода не стала перешкодою для учасників / city.kharkov.ua
Про це повідомляє city.kharkov.ua.
У заході взяли участь представники різних міст України. Акцію підтримали більше п'ятдесяти представників молодіжних течій та субкультур, як брейкданс, велотріал, паркур, воркаут, графіті та ін. Похмура погода не стала перешкодою для їх виступів перед сотнями харків'ян.
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Організатори - Департамент у справах сім'ї молоді та спорту, Харківський центр дозвілля молоді.
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