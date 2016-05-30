Завтра в Дніпрі частково відключать воду

Про це ІА "МОСТ-ДНІПРО" повідомили в прес-службі Дніпропетровської міськради.

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Води не буде за наступними адресами:

- ж/м Покровський, 5Т, 5К, 5Л, 5Д, 5Н, 5Е, 5П;

- вул. Юрія Кондратюка, 10, 11, 12, 14, 16, 24;

- вул. Юрія Кондратюка, 4 (Продуктовий магазин АТ «Сільпо Рітейл»);

- вул. Юрія Кондратюка, 8 (Супермаркет «Білла 201»);

- вул. Юрія Кондратюка, 17А (Палац творчості дітей та юнацтва);

- вул. Юрія Кондратюка, 20 (Продуктовий магазин ТОВ «АТБ-Маркет», ТЦ «Арніка»).

На час виконання робіт комунальне підприємство "Дніпроводоканал" рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам вказаних адрес.