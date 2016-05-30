Завтра в Дніпрі частково відключать воду
18:53, 30 травня 2016Суспільство
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31 травня з 10:00 до 20:00 у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі в районі будинку №16 по вул. Юрія Кондратюка, буде припинено водопостачання деяких споживачів.
Води не буде за деякими адресами / Фото УНІАН
Про це ІА "МОСТ-ДНІПРО" повідомили в прес-службі Дніпропетровської міськради.
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Води не буде за наступними адресами:
- ж/м Покровський, 5Т, 5К, 5Л, 5Д, 5Н, 5Е, 5П;
- вул. Юрія Кондратюка, 10, 11, 12, 14, 16, 24;
- вул. Юрія Кондратюка, 4 (Продуктовий магазин АТ «Сільпо Рітейл»);
- вул. Юрія Кондратюка, 8 (Супермаркет «Білла 201»);
- вул. Юрія Кондратюка, 17А (Палац творчості дітей та юнацтва);
- вул. Юрія Кондратюка, 20 (Продуктовий магазин ТОВ «АТБ-Маркет», ТЦ «Арніка»).
На час виконання робіт комунальне підприємство "Дніпроводоканал" рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам вказаних адрес.
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