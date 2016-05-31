У Дніпрі через викиди і стоки "цвіте" вода (фото)
17:55, 31 травня 2016Суспільство
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У Дніпрі через викиди вода покрита водоростями, які "цвітуть".
Через викиди і стоки у Дніпрі "цвіте" вода / Фото 056
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Тетяна Лампіка.
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"Їду через міст на Придніпровськ з боку Малиновського... ще не липень і навіть не червень, а вода покрита водоростями - викиди... брудні, каналізаційні стоки - все в Дніпро. Це літо буде особливим", - написала Лампіка.
Раніше УНІАН повідомляв, що влада Дніпропетровська ліквідує зоозону на Монастирському острові.
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