У Дніпрі через викиди і стоки "цвіте" вода (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Тетяна Лампіка.

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"Їду через міст на Придніпровськ з боку Малиновського... ще не липень і навіть не червень, а вода покрита водоростями - викиди... брудні, каналізаційні стоки - все в Дніпро. Це літо буде особливим", - написала Лампіка.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Дніпропетровська ліквідує зоозону на Монастирському острові.