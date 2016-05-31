У ДСНС Львівщини заперечують інформацію про знайдене на Грибовицькому сміттєзвалищі тіло другого рятувальника
У головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій Львівської області наразі заперечують інформацію, що на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова з-під завалів дістали тіло другого загиблого рятувальника.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС в області.
"Даних про те, що знайдено тіло другого рятувальника наразі підтвердити не можемо", - зазначили у прес-службі.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, інформацію про те, що на території сміттєзвалищі виявлено тіло другого рятувальника, сьогодні озвучив голова облради Олександр Ганущин під час сесійного засідання.
Цю ж інформацію озвучив на сесії й керівник головного управління Нацполіції в області Дмитро Загарія, який отримав її також під час сесії.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили рятувальники.
В Департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації повідомили, що під завалами сміттєзвалища можуть перебувати четверо людей: троє рятувальників та еколог, працівник львівського комунального підприємства "Збиранка".
Сьогодні голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що о 15:36 на сміттєзвалищі знайшли тіло однієї особи, наразі його ідентифікували. Пошуки тривають.
Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).