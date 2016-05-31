У ДСНС Львівщини заперечують інформацію про знайдене на Грибовицькому сміттєзвалищі тіло другого рятувальника

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС в області.

"Даних про те, що знайдено тіло другого рятувальника наразі підтвердити не можемо", - зазначили у прес-службі.

Читайте такожМісцева влада назвала ймовірну причину обвалу на Грибовицькому звалищі під Львовом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, інформацію про те, що на території сміттєзвалищі виявлено тіло другого рятувальника, сьогодні озвучив голова облради Олександр Ганущин під час сесійного засідання.

Цю ж інформацію озвучив на сесії й керівник головного управління Нацполіції в області Дмитро Загарія, який отримав її також під час сесії.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили рятувальники.

В Департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації повідомили, що під завалами сміттєзвалища можуть перебувати четверо людей: троє рятувальників та еколог, працівник львівського комунального підприємства "Збиранка".

Сьогодні голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що о 15:36 на сміттєзвалищі знайшли тіло однієї особи, наразі його ідентифікували. Пошуки тривають.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).